Un hecho la salida de LMR del IEA, no hay fecha definida

Redacción

Aguascalientes, Ags.- ‘La única decisión cierta que les estoy diciendo es que voy a dejar el Instituto de Educación de Aguascalientes’ reiteró la actual titular de la dependencia, la ex priísta, Lorena Martínez Rodríguez.

Y es que recordemos que al poco tiempo de haber presentado su renuncia al Revolucionario Institucional a finales del 2023, la ex alcaldesa anticipó que también dejaría su espacio en el gabinete estatal, lo cual refrendó ‘no la decisión esta tomada, voy a dejar el Instituto de Educación, ese es un tema que ya lo he platicado con la gobernadora, lo único que no hemos definido es la fecha exacta, no, estamos en este momento iniciando el proceso de preparar la entrega-recepción y seguramente el día de hoy, mañana o máximo el lunes seguramente tendremos una fecha ya cierta’.

Respecto de las aspiraciones que se dice tendría en obtener la candidatura a la senaduría y de los partidos que le habrían estado invitando, dijo no tener ningún color ni partido ‘traigo colores, de todos los colores para que no haya problema’ y añadió ‘no tengo partido, acuérdate, soy libre, no tengo partido’.

Confirmando que ‘lo único cierto, la única decisión cierta que les estoy diciendo es que voy a dejar el instituto de educación de Aguascalientes’, donde se va y deja ‘todo muy en orden, con un proyecto estratégico de educación perfectamente alineado con un con un plan estatal de educación perfectamente claro, con líneas de acción perfectamente definidas, se queda un equipo de trabajo que la verdad nos costó mucho, mucho trabajo integrar y que ojalá lo puedan mantener porque la verdad ha sido muy difícil poder ir seleccionando los perfiles adecuados para cada uno de los niveles’.

Martínez Rodríguez añadió ‘las finanzas del instituto afortunadamente son finanzas muy sanas el 90% del presupuesto del instituto es la nómina básicamente, el resto del presupuesto es el gasto operativo corriente y prácticamente más del 85% es presupuesto federal, no tenemos observaciones de la auditoría superior de la Federación que nos deban de preocupar ni mucho menos, son las normales que se van subsanando de manera regular y creo que vamos a hacer una entrega muy, muy transparente, muy ordenada y sobre todo que le va a permitir al que o a la que llegue poder tomar las riendas de manera muy fácil y continuar los trabajos que se están realizando’.

Para finalizar la ex dirigente tricolor negó arrepentirse de du renuncia al PRI, ‘no para nada, al contrario estoy libre, estoy contenta’ y sentenció ‘yo no he invitado a nadie a que renuncie, no, a mi me parece, yo no le he pedido absolutamente a nadie de mis colaboradores, no le he pido a nadie de mis amigos que renuncien, es una decisión personalísima que cada quien debe de asumir, y que cada quien tiene que tomar, porque la mía así fue, no, la mía fue una decisión personalísima’.