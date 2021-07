Un fracaso la Guardia Nacional: Guel

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La diputada federal del PRI, Norma Guel Saldívar, aseveró que la Guardia Nacional ha sido un verdadero fracaso tras la ola de inseguridad que se vive en todo el país.

La legisladora por Aguascalientes arremetió en contra del gobierno federal quien queda a deber no sólo en el tema de la seguridad, sino en muchas otras cosas que no ha hecho bien y los resultados están a la vista.

-¿Entonces queda a deber la Guardia Nacional, consideras que no ha dado respuesta?

-Pues por lo que vemos no, seguimos viendo ejecuciones, levantones y todos los crímenes que se suponía con la Guardia Nacional de iban a evitar o al menos así lo presumió el presidente Obrador.

Al concluir la legisladora federal destacó que estados vecinos de Aguascalientes como Guanajuato donde por la inseguridad la población ya no quiere salir de noche, lo mismo que ocurre en municipios vecinos de Jalisco y Zacatecas, por lo que la entidad se ve afectada al acotarse la movilidad de las personas en la región por la inseguridad, concluyó.