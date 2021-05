¿Un coyotito en sesión de Cabildo? Regidor de Morena luce por minutos en posición de reposo

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Durante la sesión virtual de este viernes del Cabildo de Aguascalientes, el regidor por Morena, Javier Quezada Loera apareció por espacio de algunos minutos con los ojos cerrados, cabeza baja y en una aparente posición de reposo cuando se leía el orden del día correspondiente.

Quezada Loera, quien es presidente de la comisión de Desarrollo Económico, Turismo y Asuntos Internacionales, lució en esa postura en el interior de su oficina del palacio municipal, durante los primeros minutos de la sesión vía zoom, cuando el secretario del Ayuntamiento, Jaime Beltrán, anunciaba los puntos a tratar.

Sólo por breves espacios, el edil levantó los ojos para mirar al enlace zoom y en algún instante movió la cabeza de manera afirmativa en un gesto hacia una segunda persona dentro de la oficina. Pero en ningún momento pareció distraerse con un teléfono celular como alguno de los otros regidores hicieron lo propio en la misma lectura de Beltrán.

Después, cuando ya empezaron a votarse los puntos del día, lució una actitud más activa ante la cámara.

Cabe mencionar que el morenista tuvo una intervención durante la sesión de Cabildo cuando objetó el punto relacionado con la aprobación de las reglas de operación del programa denominado “Moviendo la economía con el corazón” y pidió que fuera aplazado.

“Yo como presidente de la comisión no se me ha tomado en cuenta para nada y no me han hecho llegar nada. Por qué no mejor lo bajamos esta vez y lo subimos para la otra (sesión)”. Jaime Beltrán le aclaró entonces que solamente se sometieron a votación las reglas de operación del programa y que en su momento vendrá la convocatoria. Al final, el punto sería avalado por mayoría.

Durante la sesión virtual del cuerpo edilicio también se avalaron las cuentas públicas municipales del primer trimestre del año.