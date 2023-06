Un chef famoso prohíbe la entrada de veganos a su restaurante

Redacción

Australia.-Un chef famoso, el británico John “Johnnie” Mountain se ha visto inmerso en una importante polémica después de que decidiera prohibir la entrada de veganos a su restaurante, algo que generó una gran controversia, ante la que reaccionó insultando a algunas de aquellas personas que habían puesto en tela de juicio su actitud. “Lo hago por salud mental”, dijo.

John “Johnnie” Mountain se convirtió en un chef famoso después de participar en el programa “Great British Menu” de la BBC, una serie en la que los mejores chefs británicos compiten entre sí y son puntuados por un grupo jueces.

Mountain nació en Reino Unido y ha abierto múltiples restaurantes, pero al parecer vive en Australia desde 2016 tras retirarse de la televisión. Abrió el restaurante Fyre entre los suburbios de Connolly, Perth, en Australia Occidental, donde, al parecer, lleva una vida “más tranquila” desde hace años.

Sin embargo, este chef famoso se encuentra de nuevo en los titulares después de que recientemente “prohibiera” a los veganos entrar en su restaurante en adelante: “Lamentablemente, todos los veganos tienen prohibida la entrada a Fyre (por motivos de salud mental). Gracias por vuestra comprensión”, escribió en la página de Facebook de su restaurante.

Pero la cosa no quedó ahí. El chef, en declaraciones a The West Australian, quiso dar su versión de lo ocurrido, apuntando a que todo empezó en el momento de formalizar una reserva: “Una chica llamó, preguntando por opciones veganas. Le dije que sí, que teníamos algunas cosas, pero cuando llegó a la cita yo estaba demasiado ocupado atendiendo un catering y se nos pasó, pasando a atacarnos en Facebook”.

“Ese restaurante no va a durar mucho”, dijo la mujer, algo a lo que Fyre, también en Facebook, respondió: “Los veganos y veganas son una minoría en la zona. No vamos a servirte más. Siéntete libre para compartir tu mierda de opinión. Espero no volver a verte. ¡Qué infantil!. Tú y todos tus colegas veganos podéis iros a disfrutar de vuestros platos a otro sitio”. Ahora estás vetado”, respondió.”.

Desde entonces, según Mountain, el restaurante se ha visto inundado en Internet de críticas negativas, aunque algunos también se han unido para defender su establecimiento. “A la mierda los veganos en serio… he terminado”, dijo al medio australiano. “Al fin y al cabo, no es lo que quiero hacer, que se jodan”.