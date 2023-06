‘Un acosador sexual’ que se aprovecha de los hombres, llamó el fiscal al actor Kevin Spacey

Redacción

UK.- Este viernes durante el juicio por agresión sexual en Londres al actor ganador del Oscar Kevin Spacey, un fiscal afirmó al jurado que el actor ‘se emocionó al aprovecharse de otros hombres y escaló su comportamiento de insinuaciones quisquillosas a caricias hostiles y cosas peores’.

Aseveró además que Spacey es “un hombre que no respeta los límites personales o el espacio, un hombre que parece deleitarse en hacer que los demás se sientan impotentes e incómodos: un acosador sexual”.

La fiscal Christine Agnew asimismo mencionó en su declaración de apertura que “su método preferido de asalto es, al parecer, agarrar agresivamente a otros hombres en la entrepierna”.

Por su parte Spacey, de 63 años, se declaró inocente de una docena de cargos que involucran a cuatro hombres y acusaciones que datan de 2001 a 2013, cuando trabajaba en el Teatro Old Vic de Londres; cargos que incluyen agresión sexual, agresión indecente y hacer que una persona participe en una actividad sexual con penetración sin consentimiento.

Por ello es que hay mucho en juego para el actor estadounidense, toda vez que una condena podría enviarlo a prisión, mientras que una absolución podría permitirle regresar a su carrera.

Al respecto el abogado defensor Patrick Gibbs dijo que Spacey negó todas las acusaciones de actividad no consensuada y les dijo a los miembros del jurado que se preguntaran mientras escuchaban la evidencia qué había ocurrido, si es que había ocurrido algo, cuando él estaba con los hombres; y sugirió que las presuntas víctimas tenían otros motivos y dijo que Spacey se había dejado abierto a los oportunistas cuando se declaró gay en 2020.

“¿Qué se ha reinventado con un giro siniestro?” dijo Gibbs. “Qué se ha inventado o tergiversado y por qué y cuándo porque todas estas acusaciones ocurrieron hace mucho tiempo”; además mencionó que los jurados escucharían verdades, medias verdades, exageraciones deliberadas y “muchas malditas mentiras”.

Con anteojos y vestido con un traje gris claro, camisa blanca y corbata dorada, Spacey, se inclinó hacia adelante detrás de una ventana en el banquillo, escuchando atentamente mientras su abogado brindaba una breve descripción general del caso; Gibbs presentará una declaración de apertura más larga después de que la fiscalía descanse su caso.

El actor se desempeñó como director artístico del Old Vic Theatre desde 2003 hasta 2015. Los cuatro hombres que acusaron a Spacey de agresión sexual, ahora en sus 30 o 40 años, no se conocían, pero todos “tuvieron la desgracia de atraer” su atención. , dijo Agnew.

Una víctima dijo que Spacey lo manoseaba con frecuencia en contra de sus deseos a principios de la década de 2000, lo que culminó con un día en que conducía y el actor, que había estado bebiendo, agarró sus partes íntimas con tanta fuerza que lo dejó sin aliento y casi se sale corriendo. camino. Le dijo a Spacey que nunca volviera a hacer eso.

Spacey “se rió y comentó que su enojo simplemente lo excitó”, dijo Agnew.

Spacey entrecerró los ojos y frunció los labios mientras Agnew hablaba, y de vez en cuando tomaba notas con un lápiz en las páginas de una gran carpeta negra que llevaba al tribunal.

Durante el interrogatorio de la policía el año pasado, Spacey dijo que estaba “desconcertado y profundamente herido” por esas acusaciones de alguien a quien consideraba un amigo. Dijo que los eventos habían sido reinventados en mentiras.

Agnew dijo que Spacey parecía estar seguro de que los hombres no le dirían a nadie, que la palabra de una celebridad sería más creíble que la de alguien que no era famoso.

“Ninguno de los hombres quería ser tocado por Kevin Spacey… de una manera sexual, pero a él no parece importarle mucho sus sentimientos”, dijo el fiscal. “Él hizo lo que quería hacer para su propia gratificación sexual personal”.

Otro hombre que dijo que Spacey lo manoseó en un evento de caridad en 2005 solo se lo contó a un amigo hasta que habló con la policía en 2017.

“Kevin Spacey… era una estrella, un chico dorado como él decía”, dijo Agnew sobre el hombre. “No estaba seguro de que le creerían, e incluso si lo hubiera hecho, no pensó que recibiría ningún apoyo”.

En su declaración a la policía, Spacey dijo que no había hecho nada sin su consentimiento. Dijo que era “totalmente posible y de hecho probable” que hubiera hecho un “paso torpe”, pero negó haber agarrado la entrepierna de nadie. Sugirió que algunos de los hombres estaban buscando ganancias financieras.

Un aspirante a actor que dijo que se acercó a Spacey para pedirle consejos profesionales terminó en su apartamento de Londres bebiendo cerveza y fumando marihuana en 2008; luego se quedó dormido o se desmayó en el sofá y cuando despertó, Spacey le estaba practicando sexo oral, dijo Agnew.

El hombre, que tenía poco más de 20 años, dijo que Spacey le dijo que no le contara a nadie lo que había sucedido y que no mencionara que había estado en el apartamento de Spacey; el hombre dijo que estaba en estado de shock cuando Spacey le abrió la puerta para que se fuera, y que luego caminó hasta una parada de autobús donde se sentó y lloró.

Decidió hablar con la policía en 2017 después de leer sobre las acusaciones contra Spacey en los EE. UU., dijo Agnew; y señaló a los miembros del jurado que tendrían que evaluar la credibilidad de las víctimas y decidir si decían la verdad o fabricaban acusaciones con fines de lucro; a ello añadió “la acusación sugiere que el Sr. Spacey… abusó del poder y la influencia que su reputación y fama le otorgaron”, y concluyó: “tomando lo que quería y a quién quería, cuando quería”.

La carrera de Spacey se descarriló cuando surgieron acusaciones de conducta sexual inapropiada en su contra cuando explotó el movimiento #MeToo. Fue descartado del thriller político de Netflix “House of Cards”, donde interpretó al personaje principal Frank Underwood, un congresista despiadado y corrupto que se convierte en presidente. Fue cortado de la película completa “Todo el dinero del mundo”, y las escenas se volvieron a filmar con Christopher Plummer.

Un jurado de nueve hombres y cinco mujeres, incluidos dos suplentes, decidirá su destino durante el juicio de cuatro semanas en el Tribunal de la Corona de Southwark, donde se le identifica por su nombre completo, Kevin Spacey Fowler. El actor, que tiene domicilios en Londres y Estados Unidos, se encuentra en libertad bajo fianza.

Spacey se convirtió en uno de los actores más célebres de su generación en la década de 1990, protagonizando películas como “Glengarry Glen Ross” y “LA Confidential”.

Ha ganado múltiples premios de actuación destacados para el teatro, la pantalla grande y la televisión. Ganó un premio de la Academia como actor de reparto en “The Usual Suspects” en 1995 y el Oscar al mejor actor por la película de 1999 “American Beauty”.

Spacey recientemente tuvo su primer papel cinematográfico en varios años, apareciendo en 2022 en “The Man Who Drew God” del director italiano Franco Nero, e interpretando al difunto presidente croata Franjo Tudjman en la película biográfica “Once Upon a Time in Croatia”. También protagoniza la película estadounidense inédita “Peter Five Eight”.

Por cierto que Spacey en una entrevista publicada este mes en la revista Zeit de Alemania dijo: “hay personas en este momento que están listas para contratarme en el momento en que me absuelvan de estos cargos”.

*Con información de Associated Press.