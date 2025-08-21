Ultras de la U de Chile hicieron beber orina a una empleada del estadio del Independiente, acuchillaron a otra y violaron a una más

Redacciónm

Argentina.-Los detalles en torno a los hechos violentos que se suscitaron en el partido de la Copa Sudamericana entre el Independiente de Argentina y la Universidad de Chile son cada vez más desgarradores, toda vez que hubo violencia contra tres empleadas del estadio Libertadores de América.

De acuerdo al reporte del Diario Clarín, los integrantes de las barras chilenas comenzaron a arrojar excremento, orina, mampostería, inodoros y hasta una bomba de estruendo desde la tribuna superior en la que se encontraban hasta una inferior en la que estaban sólo aficionados de Independiente.}

Según el relato, los seguidores de la U de Chile estaban desbocados y le hicieron beber orina a una de las empleadas de limpieza del inmueble, a otra le clavaron un navajazo, ya que era quien resguardaba las puertas del lugar en el que estaban almacenados todos los artículos de limpieza.

Incluso, la televisora TN informó que hubo una tercera empleada que fue víctima de abuso sexual durante los hechos violentos, la policía y los elementos de seguridad no intervinieron y los ultras del Independiente llegaron hasta los chilenos para golpearlos salvajemente y provocar que algunos se tiraran al vacío.}

El saldo final fue de, al menos, 20 aficionados de la U de Chile que resultaron heridos, dos de ellos de gravedad, además de 110 detenidos, todos ellos chilenos y ninguno de la barra del Independiente. Se espera que, tras estos hechos violentos, ambos equipos queden eliminados de la Copa Sudamericana.

Con información de Latinus

🇦🇷🇨🇱 El Momento que los de Universidad De Chile le tiran una bomba de estruendo a la tribuna de Independiente: pic.twitter.com/qcKfhkRo6P — 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) August 21, 2025