Uber implementa verificación opcional de pasajeros 

Redacción

En un esfuerzo por aumentar la seguridad y combatir las estafas dirigidas a sus conductores, Uber ha lanzado un nuevo sistema de verificación opcional para sus pasajeros.

Esta medida fue anunciada el martes a través de una publicación en su blog oficial, donde la compañía destacó la importancia de construir una plataforma basada en la confianza mutua entre pasajeros y conductores.

“Estamos dedicados a construir una plataforma basada en la confianza entre pasajeros y conductores”, declaró Uber. “Para apoyar esto, estamos lanzando nuevas medidas de verificación de pasajeros diseñadas para que todos se sientan más seguros”.

El mecanismo de seguridad permitirá que Uber verifique la identidad de los pasajeros cruzando la información proporcionada, como nombres y números de teléfono, con bases de datos de terceros.

En casos donde no se pueda confirmar la identidad de esta manera, los usuarios podrán cargar una identificación oficial junto con una selfie. Esta información será revisada por un “tercero de confianza” y no se compartirá directamente con los conductores; ellos solo verán si el pasajero está verificado o no.

Uber asegura que todos los datos personales estarán protegidos mediante encriptación segura durante su almacenamiento y transmisión. Sin embargo, algunos críticos señalan que, a pesar de estas promesas, la compañía ha sido objeto de ciberataques en el pasado, generando dudas sobre la seguridad de esta nueva medida. La compañía no ha explicado claramente por qué la información personal, como la identificación, se retendrá durante un año completo y las selfies por tres años.

Además, Uber ha confirmado que, en caso de ser necesario, la información de los pasajeros podría ser compartida con las autoridades policiales bajo procesos legales adecuados. “Uber divulgará la información de la cuenta a las autoridades de EE. UU. cuando sea requerido por un proceso legal conforme a la Ley de Privacidad de las Comunicaciones Electrónicas (ECPA)”, señala la compañía en su sitio web.

Aunque la verificación de identidad es actualmente opcional, existe preocupación de que aquellos pasajeros que no opten por someterse a este proceso puedan enfrentar dificultades para acceder a los servicios de Uber en el futuro.

Este tipo de medidas de seguridad digital se están volviendo cada vez más comunes, aunque no deja de ser intrigante imaginar qué habrían pensado los pasajeros de taxis en décadas pasadas si se les hubiera pedido entregar una identificación oficial, una selfie y otros datos personales para realizar un viaje.