UAA sin recursos federales para la movilidad estudiantil

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- La Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) no cuenta con recursos para promover la movilidad de sus estudiantes debido a la falta de apoyos provenientes del gobierno federal, señaló el rector de la institución, Javier Avelar González.

En entrevista con los medios, mencionó que en los últimos años las instituciones públicas han visto una disminución en los recursos otorgados por la autoridad, lo cual afectó diversos fondos, entre ellos el de movilidad.

“Sólo por poner un ejemplo muy claro, en algún momento tuvimos tantos recursos para movilidad de estudiantes que nos sobraban, no sabíamos qué hacer con ellos. Pues ya no hay, se fueron disminuyendo y ahorita ya no hay apoyo federal para apoyar a la movilidad de estudiantes”, dijo.

Detalló que otros fondos que desaparecieron para las universidades públicas fueron los relacionados con la infraestructura, apoyo para sus académicos y para los propios alumnos, entre otros.

Respecto a las pensiones de los trabajadores, Avelar González señaló que si bien la UAA logró incrementar hasta en un 80% este fondo, no será un plan que pueda durar más de 15 años debido al cambio en las condiciones de jubilación del seguro social.

“Lo hemos incrementado, hemos hecho ahorros importantes, hemos hecho aportaciones, incluso hemos hecho inversiones inteligentes; casi lo hemos incrementado en 80% en los últimos 5 años, pero no nos aguanta 15 años”

Finalmente, el rector de la máxima casa de estudios destacó que lo positivo para las instituciones educativas es que el presupuesto básico para su funcionamiento sigue actualizándose por debajo de la inflación.