UAA se suma a actividades de la FIL en Guadalajara

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Universidad Autónoma de Aguascalientes inició su participación en la 35 Feria Internacional del Libro de Guadalajara, con la intervención de la Mtra. Martha Esparza Ramírez, jefa del Departamento Editorial de la UAA, en el Foro Internacional de Edición Universitaria y Académica. Este foro es parte de la XXXIII Asamblea General Ordinaria de la Red Nacional de Editoriales Universitarias y Académicas de México, Red Altexto.

En el marco de la asamblea, en la que participó la maestra Esparza -quien también es tesorera de la Red Altexto- se resaltó que el libro La autonomía universitaria en la coyuntura actual es el más consultado dentro del catálogo digital de esta organización interinstitucional. Cabe destacar que dicho libro contó con la participación del rector de la UAA, Dr. en C. Francisco Javier Avelar González; el Lic. Felipe Martínez Rizo, ex rector de la UAA; el Dr. Alfonso Pérez Romo, también ex rector de la UAA; el Dr. José Narro Robles, ex rector de la UNAM; la Dra. Sylvia Shmelkes del Valle, vicerrectora académica de la UIA, y el Mtro. Antonio Gago Huguet, ex subsecretario de Educación Superior, entro otros especialistas de la educación en el país.

La maestra Esparza Ramírez también tuvo participación en la discusión y votación de otros temas dentro de la asamblea, como por ejemplo el nombramiento del Consejo Consultivo de la Red Altexto y la incorporación de la Universidad Autónoma de Querétaro a esta organización.