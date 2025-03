Turistas cambian Cancún por República Dominicana

Redacción

Cancún, Qroo.- Antiguo paraíso de los llamados spring breakers, ahora Cancún ha sido desplazado por otros puntos de atención para estos jóvenes turistas procedentes de Estados Unidos, Argentina o Brasil.

Mientras que hace diez años, la temporada turística recibía más de 90 mil jóvenes en zona hotelera, centros nocturnos, y demás, este año se nota una tendencia hacia la baja.

Y es que ahora los spring breakers han optado por otro tipo de destinos turísticos como el caso de República Dominicana.

“Es una temporada que no fue lo que esperábamos, aunque no es tan fuerte como esperábamos, esto debido a que la decisión de los viajes aún depende de los padres y, ante la imagen de México, deciden no escoger los destinos”, dijo Jesús Almaguer, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres.