Tunden usuarios al Iphone 15, “pan con lo mismo”

EU.-El iPhone 15 salió a la luz esta semana y Apple está recibiendo un diluvio de críticas. Los usuarios, muchos de ellos auténticos fanáticos de la marca, destrozaron a la empresa y a su CEO, Tim Cook, considerando que “la innovación murió con Steve Jobs”.

Para ellos, prácticamente los cambios en los productos son invisibles.

Apple presentó el nuevo iPhone 15 este martes, en su evento de actualización de productos Wonderlust.

¿Hubo modificaciones en el equipo respecto a la versión 14? Claro que sí: eliminó el puerto de carga Lightning, para usar el sistema USB-C, pero luego de la presión de la Unión Europea y otras autoridades.

Además, la cámara principal es de 48 MP, con tomas de alta resolución en distancias focales de 24, 28 y 35 milímetros.

Más allá de eso, son pocos los cambios reales. Y en redes sociales, las críticas no se hicieron esperar.

“La innovación en Apple murió con Steve Jobs”, dijo uno, recordando que el gran líder de la empresa falleció en 2011, víctima del cáncer.

Otra persona utilizó el famoso meme de Spider-Man, multiplicando al personaje, para decir que “no hay diferencia entre el iPhone 14 y el iPhone 15″.

Uno más: “Soy un fanático acérrimo de Apple y el iPhone 15 es tan soso. Me estoy aguantando para esperar el iPhone 16. Este debió llamarse iPhone 14.2, no fue suficiente para ganar el 15″.

