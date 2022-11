Tunden en redes al Tata Martino por su lista del Tricolor

Redacción

Ciudad de México.-La afición ha hablado y existe un claro descontento por la lista final de México para Qatar 2022, muchos de ellos ensañándose con Gerardo Martino por llevar una selección de “abuelitos”, ya que el Tri será el segundo equipo más viejo en promedio de todo el torneo.

Como era de esperarse, los memes de la convocatoria al Mundial no tratan con mucho cariño al Tata. Las ausencias de Santiago Giménez y Diego Lainez, así como la “necedad” del técnico con el lesionado Raúl Jiménez y el irregular Rogelio Funes Mori son las principales críticas tras el anuncio de los 26 futbolistas que representarán a la Selección Mexicana.

Memes de la Selección Mexicana ​Dicen que “al mal tiempo, buena cara” y como el futuro de la Selección en la Copa del Mundo no es muy prometedor, mejor te dejamos los memes de la convocatoria del Tri para que rías a la espera del debut en tierras qataríes. pic.twitter.com/Rj1Rfa61ak — AntonysmoRm????????????????© (@McMantiko01) November 14, 2022 4. Tener 6 meses sin jugar pic.twitter.com/TXZUSXhkJh — Nizael Navarro (@Nizaelna) November 14, 2022

Primeras imágenes de Raúl Jiménez celebrando su convocatoria @Raul_Jimenez9 pic.twitter.com/kUuhrTk2nE — Warren A.G. (@TransitoWarren) November 14, 2022 pic.twitter.com/VrfXid6OLv —

Jesus Salazar (@JESUSESALAZAR8) November 14, 2022 No está ni Diego Lainez ni Santiago Giménez. pic.twitter.com/1ur20XlXP8 — “El Jefe” Águila (@ElJefeAguila) November 14, 2022 Raúl Jiménez llegando a Qatar #chtmTata pic.twitter.com/Oxt0Xa03Bz

— Enrique Antonio (@Enrique_AJA) November 14, 2022 ¿Cuándo juega México en Qatar 2022? México vs Polonia / Martes 22 de noviembre a las 10:00 horas del centro del país / Primer partido del Grupo C del Mundial México vs Argentina / Sábado 26 de noviembre a las 13:00 horas del centro del país / Segundo partido del Grupo C del Mundial México vs Arabia Saudita / Miércoles 30 de noviembre a las 13:00 horas del centro del país / Tercer partido del Grupo C del Mundial.

Con información de MedioTiempo