Tunden en redes a Nelly Furtado por apariencia tras concierto en México

Colombia.-La artista canadiense Nelly Furtado estuvo en el segundo día del festival Emblema 2024 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en México, pero tras cuatro días de su emotiva presentación, en redes sociales se ha hablado más de su aspecto que de su música.

Nelly Furtado se subió al escenario con un enterizo ceñido a su cuerpo. Después de la presentación, las fotos y videos de la presentación fueron compartidos en redes sociales, y los comentarios criticando su figura, de parte de hombres y mujeres, no se hicieron esperar.

Pero los comentarios en su defensa tampoco tardaron en llegar. Casi todos insistiendo en que no se debe opinar del cuerpo de los demás, sobre todo porque es imposible que ella tenga hoy, a los 45 años, el mismo cuerpo que tenía cuando empezó su carrera, hace más de 20 años.

Entre quienes han salido a defenderla está Maryfer Centeno, una reconocida grafóloga y especialista en lenguaje corporal mexicana. Entre otras cosas, Centeno, dijo:

“Es impresionante la cantidad de críticas que está recibiendo Nelly Furtado, además, por parte de mujeres. Hay algo que es importante de mencionar, justamente este es el tipo de cuerpo que le parece más atractivo a los hombres. ¿Por qué? Por la relación cintura-cadera es lo que hace que un cuerpo sea mucho más atractivo. Esto tiene que ver con un tema evolutivo, porque manda un mensaje de salud y se asocia con fertilidad (…) Hormonalmente, nuestro cuerpo, por tener estrógenos, va a acumular más grasa que el de los hombres. Me parece muy triste que sigamos en este tema. Además, se veía guapísima, un lenguaje totalmente seguro y seductor, y en color rojo, más atractiva no se podía ver”.

Nelly Furtado saltó a la fama a finales del año 2000 con el lanzamiento de su álbum debut Whoa, Nelly! que incluía temas que terminaron convertidos en himnos, como Turn Off the Light y I’m Like a Bird, con el que se obtuvo elpremio Grammy a la mejor interpretación vocal pop femenina.Desde entonces ha vendido más de 40 millones de álbumes en todo el mundo.

