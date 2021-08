Tunden en redes a la FEUAA por recibir botellas de vino del rector

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Estudiantes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) externaron su molestia en redes sociales tras darse a conocer que el rector de la institución, Javier Avelar González, envió a integrantes de la Federación de Estudiantes (FEUAA) una caja con una botella de vino, pan y embutidos a modo de agradecimiento por su labor.

La fotografía se difundió en Twitter, donde decenas de alumnos señalaron su descontento por este tipo de gestos entre las autoridades y representantes estudiantiles, recalcando que mientras se gasta dinero en ello, algunos jóvenes batallan para pagar las mensualidades o pierden la oportunidad de seguir dentro de la universidad.

La polémica creció cuando una integrante de la FEUAA defendió el hecho y señaló que “no somos sirvientes ni trabajadores de nadie”, remarcando la labor que la actual administración estudiantil ha realizado.

“No tienes ni idea de lo que tenemos que invertir nosotros, ya sea para los proyectos, organización, etc,etc, y no, eso no incluye el tiempo invertido ni el fuerzo lógicamente, No somos sirvientes ni trabajadores de nadie, La UAA no nos paga absolutamente nada de colegiatura, o cualquier tipo de apoyo económico, y creo que el agradecimiento por nuestro esfuerzo nos representa más que una pizca de eso”, comentó María Fernanda Romo, quien fue presentada como secretaria de Asuntos Jurídicos.

De igual forma, se publicó un mensaje en la cuenta de Twitter de la federación, donde se indicó que el mural recientemente presentado en honor a los jóvenes que participaron en las jornadas de vacunación anti-Covid fue pagado con los recursos de sus propios integrantes. Posteriormente, el tweet fue eliminado.

Hasta el momento, ni el presidente de la FEUAA, Ricardo Gómez ni la UAA han emitido un comentario al respecto.