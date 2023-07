Tunden en redes a actor mexicano por revelar que compra tenis pirata

Redacción

México.- Al confesar que compra tenis pirata o clones en calles del llamado barrio bravo de Tepito, el actor Luis Fernando Peña provocó decenas de reacciones de enojo y críticas negativas.

Fue a través de un video en redes sociales, que el actor señaló que no va a gastar miles de pesos en algo intrascendente; y entre otras cosas señaló:

“Sí compro esos tenis . ¿Y?; hay una poderosísima razón por la que yo me compro esos tenis, no me voy a comprar tenis de 11 mil pesos y tener a mis hijos sin comer, es así de sencillo”.

De inmediato el histrión recibió miles de mensajes de desagrado, pero hubo también quienes lo apoyaron.

Asimismo reveló que el 80% de sus tenis son clones, y que con eso no apoya a la piratería porque tiene decenas de amigos que trabajan en eso; agregó que sus tenis son ejemplares de una muy buena imitación de marca.

Su dinero afirmó es para cosas más importantes y hasta darse gustos con su esposa y con sus hijos; detallando que “prefiero gastar en poder tener a mis hijos bien vestidos, bien comidos, pagar sus colegiaturas, pagar gastos de la casa, darme gustos con mi esposa, irnos a cenar, llevar a mis hijos a la feria, prefiero eso que gastarme 11 mil o 12 mil pesos en tenis”, reiteró.

*Con información de Excélsior.