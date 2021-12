Tunden a Aeroméxico por el extravío de un perro al menos 24 horas

Redacción

Ciudad de México.-Le llueven criticas a aerolínea por el extravío de un perro.

Las redes sociales son el medio preferido por los usuarios para denunciar la mala atención de las marcas y empresas de las que son clientes.

De acuerdo a datos de Statista, en 2020, aproximadamente el 48,3 por ciento de la población mundial eran usuarios de redes sociales.

El contenido que muchos usuarios comparten en sus redes sociales es muy variado, siendo el más común las denuncias contra algunas marcas que no cumplen con los estándares que están buscando los clientes.

Tal es el caso de una reciente denuncia contra Aeroméxico que se registra en la red social Twitter.

En una publicación realizada el día de ayer en Twitter, una usuaria identificada como @eleneasg mencionó que la aerolínea mexicana había extraviado a su perro tras estar viajando de Ciudad de México a Monterrey con la línea aérea.

“BUSCANDO A KOBE @Aeromexico perdió a mi perrito boder collie en mi vuelo Denver-Monterrey con escala en Cd de México hoy 20 de dic. Nadie me sabe decir en dónde está. Yo sé que está en el aeropuerto internacional de México por su airtag. Nadie me ha podido dar respuesta”, dijo la usuaria en el primer tuit que se viralizó en la plataforma digital.

Asimismo, el día de hoy la consumidora explicó que ya habían encontrado a su mascota llamada Kobe.

“¡Encontraron a Kobe! Me enviaron estas fotos de él. Sigue en el aeropuerto internacional de la CDMX, aún no tiene vuelo programado para Monterrey. No me quiero ni imaginar la ansiedad que debe estar sintiendo en estos momentos”, expresa.

La indignación de los usuarios en redes contra Aeroméxico

Las publicaciones rápidamente escalaron a convertir en tendencia el nombre de “Kobe” en Twitter.

Donde los usuarios de las plataformas digitales rechazaron la respuesta de Aeroméxico al mantener perdido al perro por al menos 24 horas.

“Aeroméxico responde!! Un lomito y su familia están de por medio”, dice uno de los comentarios.

Así como otro “pésimo servicio de @Aeromexico, que lo lleven a casa sano y salvo, el servicio si te lo cobraron puntualmente, las respuestas esquivas evidencian”.

Mientras otro “Se dice: “lamentamos ser irresponsables, NOSOTROS olvidamos a Kobe y merecemos una MULTA. Nuestro ‘olvido’ es una forma de maltrato animal” atte. @Aeromexico”.

La presencia de Aeroméxico en redes sociales no es muy buena

No es la primera vez que la aerolínea mexicana causa que el pulso digital hable mal de la marca en estas plataformas digitales.

Muchas de las publicaciones que se puede encontrar en Twitter de Aeroméxico es donde critican el mal servicio que prestan a sus clientes y la falta de atención que les dan a estos.

Cómo fue el caso a inicio del mes de diciembre que la línea mexicana fue acusada en redes sociales de una mala experiencia de viaje, tras revender asientos y dejar sin traslado a siete perros que serían colocados en familias canadienses.

Pero también podemos ver denuncias de atrasos de vuelos, vuelos sobrevendidos, mal servicio y tarifas caras cuando buscamos Aeroméxico en cada una de las redes sociales.

