Tunden a Adán Augusto por prestar aviones militares a familia de Andrea Chávez

Redacción

Ciudad de México.-El exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, ha recibido miles de críticas en redes sociales, junto con la diputada Andrea Chávez, tras revelarse dos fotografías en las que se ve a familiares de la diputada viajar en un jet privado, supuestamente propiedad de la Sedena.

La cuenta del influyente tuitero Vampipe reveló ambas fotografías, cubriendo los ojos de las personas, señalando que “no conforme con utilizar aviones del ejército como taxis particulares, Adán Augusto también se los prestaba a la familia de Andrea Chávez para viajes personales. Como se ve en este vuelo de Ciudad Juárez a CDMX”.

En redes se desataron las especulaciones sobre la propiedad de la aeronave, pues si bien nada en las fotografías indica que sea propiedad de la Sedena, lo que es innegable es que es un jet privado.

Así lo señaló la tuitera @GloDeJo, quien dijo:

“Parece ser que el avión en donde sale la familia blanca y privilegiada de Andrea Chávez no es de la SEDENA, lo que nos llevaría a que hacen viajes en avión privado lo que no es NADA barato. Y regresamos al tema de la CONGRUENCIA. ¿Dónde queda entonces la austeridad que tanto pregonan? ¿Cuántos mexicanos tienen acceso a rentar un avión privado que los lleve frecuentemente a dónde quieren? ¡Qué bien deja ser la “promotora” de Adán Augusto!”.

Por su parte, la diputada panita María Elena Pérez Jáen dijo:

“Eso me lo dijo una diputada de Morena -lo de los aviones y otras cosas- que el ex secretario de Gobernación Adán Augusto tiene demasiadas concesiones para Andrea Chávez y debilidad por su familia. Hizo gerente de Liconsa en Chihuahua al hermano para “administrar” los dineros”.

A su vez, el tuitero @l0rdAlexX exhibió, como otras cuentas, una imagen de un contrato celebrado por el padre de Andrea Chávez, José Luis Chávez Viguera, y la Cámara de Senadores por servicios de “asesoría legislativa”.

Estos señalamientos surgen en el marco de la carrera por la candidatura presidencial de Morena. A la diputada Chávez se la ha criticado por su supuesta cercanía con Adán Augusto.

Al respecto, Chávez respondió en su cuenta de Twitter con un tuit muy al estilo de AMLO:

“Los conservadores insisten con su campaña de desinformación y guerra sucia en redes sociales. No me sorprende. Calumnian porque durante estos años no han construido nada que puedan presumir o defender. Están agresivos y violentos, pero solo es miedo: saben que no volverán”.

Con información de Etcétera