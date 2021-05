Tumban candidatura de Javier Luévano por mentiroso

Redacción

Monterrey, N.L.- En sesión pública de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinan por mayoría de votos revocar el registro de la candidatura a diputado federal por el principio de representación proporcional en la posición 6 de la segunda circunscripción plurinominal, postulada por el Partido Acción Nacional, en la cual estaba registrado el ex alcalde de Calvillo, Francisco Javier Luévano Nuñez.

Lo anterior al resolver el ‘proyecto de sentencia relativo a los Juicios Para la Protección de los Derechos Político Electorales, del ciudadano 659 y 854 de este año, promovido respectivamente por Arturo Piña Alvarado y Angel Vite Martínez, por su propio derecho quienes se auto adscriben como indígenas, y los que impugnan el registro de la candidatura a diputado federal por el principio de representación proporcional en la posición 6 de la segunda circunscripción plurinominal, postulada por el Partido Acción Nacional, realizado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en el acuerdo 337 del año en curso’.

En el proyecto de la Magistrada Monica Soto, ‘se considera que los agravios expresados por los actores en esencia son fundados y suficientes para revocar el registro impugnado, porque como lo afirman los actores, el candidato propietario de la formula registrada no reúne el requisito relativo al vinculo afectivo con la comunidad indígena’.

Precisando en este sentido, ‘que con las pruebas aportadas por el actor se desvirtúa el contenido de la constancia con la cual el partido que solicitó el registro pretendió demostrar la identidad indígena del citado candidato ante la responsable no obstante lo fundado del agravio la ponencia considera que no es necesario dar vista a la Fiscalía Especializada en delitos electorales como lo solicitó el actor, en virtud de que dadas las circunstancias particulares del caso hasta este momento no se advierte por parte de la Sala Superior la comisión de algún hecho posible de constituir un ilícito en la materia’.