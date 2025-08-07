¿Tu vuelo se retrasó o se canceló? Estos son tus derechos, según Profeco

Redacción

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recordó a las y los pasajeros que, ante retrasos o cancelaciones de vuelos durante esta temporada vacacional, tienen derechos que deben ser respetados por las aerolíneas conforme a la Ley de Aviación Civil y la Ley Federal de Protección al Consumidor.

En un comunicado difundido este miércoles, la Profeco explicó que muchas personas desconocen las compensaciones a las que tienen derecho, dependiendo del tipo de afectación en su vuelo. Por ello, mantiene módulos permanentes y temporales de atención en aeropuertos del país.

¿Qué pasa si tu vuelo se retrasa?

La aerolínea debe informar con claridad y oportunidad los motivos del retraso, tanto por medios electrónicos como físicos en la sala de abordaje.

Retraso de 1 a 2 horas : la aerolínea debe ofrecer alimentos, bebidas y/o descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino.

: la aerolínea debe ofrecer para vuelos posteriores hacia el mismo destino. Retraso de más de 2 horas pero menos de 4 : el pasajero tiene derecho a una compensación no menor al 7.5% del costo del boleto .

: el pasajero tiene derecho a una . Retraso mayor a 4 horas o cancelación por responsabilidad de la aerolínea : la o el pasajero puede elegir entre: Reembolso completo del boleto o de la parte del viaje no realizada, más una indemnización no inferior al 25% de ese monto. Vuelo sustituto en el primer avión disponible , con derecho a alimentos, hospedaje y transporte terrestre (si aplica). Reagendar el vuelo a una fecha posterior al mismo destino, más la indemnización del 25% del boleto.

: la o el pasajero puede elegir entre:

Si decides no viajar…

Tienes derecho a solicitar el reembolso del boleto dentro de las 24 horas siguientes a su compra. Pasado ese periodo, la aerolínea podrá aplicar sus propias políticas de cancelación.

¿Y si no cumplen?

Si las aerolíneas no respetan estas obligaciones, las personas pasajeras pueden acudir a los módulos de atención de Profeco en los aeropuertos, o comunicarse a través de los siguientes medios:

Teléfono del Consumidor : 55 5568 8722 (CDMX) y 800 468 8722 (interior de la República)

: 55 5568 8722 (CDMX) y 800 468 8722 (interior de la República) Correo electrónico : [email protected]

: Redes sociales : X (antes Twitter): @Profeco / @AtencionProfeco Facebook: ProfecoOficial

:

Además, la página oficial de la Profeco cuenta con un apartado donde se puede consultar el detalle de las políticas de compensación de cada aerolínea, tanto nacionales como internacionales.

Profeco insiste en que todas las aerolíneas mexicanas deben cumplir con estas disposiciones, por lo que invita a las y los consumidores a ejercer sus derechos.