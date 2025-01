Trump quiso ligarse a Salma Hayek y lo bateó

Redacción

Estados Unidos.- La actriz Salma Hayek reveló que el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la invitó a salir en varias ocasiones, petición que ella siempre rechazó.

Una entrevista que dio la mexicana en el 2017 con Trevor Noah en “The Daily Show” tomó fuerza en redes sociales días después de que Trump asumió el cargo el pasado lunes 20 de enero, reviviendo el tema entre los internautas.

“Me llamaba a mí, me invitaba a salir. Yo le recordaba que tenía novio, le dije que no saldría con él, ni aunque estuviera soltera”, explicó Hayek en aquella entrevista.

La actriz dio esta entrevista como parte de la promoción de su película “Beatriz at dinner”, la cual trata de una inmigrante que sufre acoso por parte de un hombre, por lo que al preguntarle sobre si había vivido una situación similar, recordó su experiencia con el funcionario.

Contó que conoció a Trump durante una fiesta y le pidió su número de teléfono a ella y a su novio, tras invitarlos a quedarse en su hotel de Atlantic City, en Nueva Jersey.

Agregó que posteriormente comenzó a invitarla a salir a pesar de que sabía que ella tenía pareja.

“ Luego él me llama y me está invitando a salir y le digo: ‘¿Qué pasa con mi novio? ¿Estoy loca? ¿Me estás invitando? Sabes que tengo novio’”, platicó.

El funcionario no tomó bien los rechazos de la mexicana, por lo que comenzó a sobajar a la pareja de Hayek para convencerla de que él era una mejor opción.

Él solo me decía que mi novio no era lo suficientemente bueno para mí, que no era digno de mí, que tenía que salir con él.

Con información de Aristegui Noticias