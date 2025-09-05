Trump “derribará” aviones venezolanos que representen una amenaza

Redacción

Washington. Estados Unidos “derribará” cualquier avión militar venezolano que represente una amenaza para sus fuerzas desplegadas en el Caribe, declaró este viernes el presidente Donald Trump.

Aviones F-16 venezolanos sobrevolaron brevemente un buque estadunidense que efectúa vigilancia antidrogas en el Caribe, lo que provocó una advertencia del Pentágono, que horas después mandó una decena de cazas F-35 a Puerto Rico, según fuentes cercanas al asunto.

“Si nos ponen en una situación peligrosa, serán derribados”, añadió Trump “Si vuelan en una posición peligrosa, pueden tomar las decisiones que crean adecuadas”, declaró el mandatario dirigiéndose a su secretario de defensa, Pete Hegseth.

Con información de La Jornada