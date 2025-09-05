19 C
Aguascalientes
5 septiembre, 2025
Tendencias

Se manifiestan enfermos renales en informe de Sheinbaum

 92 ballenas grises muertas en Baja California Sur

(Video) Duelo de porristas y pancartas en visita presidencial 

Programa General para las Fiestas Patrias

Jiménez pide a Sheinbaum apoyo para concluir puentes en Margaritas…

Regresa el ascenso al fútbol mexicano en 2027

Sheinbaum promete apoyo para concluir hospitales de Aguascalientes, incluido el…

“Rincón de Romos está perfecto en seguridad”: jura alcalde

No se prevén incrementos en precios del pan dulce

Sin riesgo de desbordamiento presas de Aguascalientes 

Trump “derribará” aviones venezolanos que representen una amenaza

Redacción

Washington. Estados Unidos “derribará” cualquier avión militar venezolano que represente una amenaza para sus fuerzas desplegadas en el Caribe, declaró este viernes el presidente Donald Trump.

Aviones F-16 venezolanos sobrevolaron brevemente un buque estadunidense que efectúa vigilancia antidrogas en el Caribe, lo que provocó una advertencia del Pentágono, que horas después mandó una decena de cazas F-35 a Puerto Rico, según fuentes cercanas al asunto.

“Si nos ponen en una situación peligrosa, serán derribados”, añadió Trump “Si vuelan en una posición peligrosa, pueden tomar las decisiones que crean adecuadas”, declaró el mandatario dirigiéndose a su secretario de defensa, Pete Hegseth.

Con información de La Jornada