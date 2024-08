Trump publica imagen falsa de Taylor Swift respaldándolo

Redacción

El expresidente Donald Trump generó polémica este domingo al publicar en la red social Truth Social una imagen manipulada de la superestrella del pop Taylor Swift, en la que supuestamente pedía a sus seguidores que votaran por él en las elecciones de noviembre.

La imagen mostraba a Swift vestida con los colores de la bandera estadounidense, junto con un pie de foto que afirmaba: “Taylor Swift quiere que votes por Donald Trump”. Trump acompañó la publicación con la palabra “¡Acepto!”.

Sin embargo, la realidad es que Taylor Swift no ha respaldado públicamente a ningún candidato en la carrera presidencial de 2024. En el pasado, la cantante ha mostrado su apoyo a los demócratas, incluyendo a Joe Biden y Kamala Harris en las elecciones de 2020. Además, Swift criticó abiertamente a Trump en un documental de 2020.

La publicación de Trump también incluyó imágenes de mujeres jóvenes vistiendo camisetas con el lema “Swifties for Trump” y un artículo satírico con el titular “Swifties Turning to Trump After ISIS Foiled Taylor Swift Concert”.

El artículo hacía referencia a la reciente cancelación de tres conciertos de Swift en Viena, luego de que las autoridades locales detuvieran a un joven de 19 años que supuestamente planeaba un atentado inspirado en el Estado Islámico.