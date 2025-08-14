27 C
Trump presume control sobre México y Canadá: “Hacen lo que les decimos”

Redacción

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que tanto México como Canadá “hacen lo que les decimos”, en referencia a las acciones que, según él, han tomado ambos países para atender las demandas de su gobierno en materia migratoria y de seguridad.

Durante una rueda de prensa en la Oficina Oval, con motivo del 90 aniversario de la Ley de Seguridad Social, el mandatario afirmó que la situación en las fronteras norte y sur de Estados Unidos cambió de forma drástica gracias a la presión ejercida por su administración.

“México hace lo que le decimos que haga, y Canadá hace lo que le decimos que haga, porque tenemos las dos fronteras, la norte y la sur, y las dos eran horribles”, dijo Trump ante reporteros.

El presidente subrayó que no necesitó aprobar legislación para frenar los flujos de migrantes indocumentados, a diferencia —afirmó— de su antecesor Joe Biden. “Yo solo dije que íbamos a cerrar las fronteras y todo el mundo entendió”, sostuvo, añadiendo que políticos demócratas y allegados le agradecieron por “hacerlos sentir seguros” frente al crimen organizado.

Las declaraciones se suman a la retórica habitual de Trump en torno a la relación bilateral, marcada por su insistencia en que cumple las promesas de campaña con mano dura hacia sus vecinos.

En el pasado, el republicano ha acusado a los cárteles mexicanos de controlar amplias zonas del país y de la supuesta inacción de las autoridades mexicanas.