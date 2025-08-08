Trump firma en secreto decreto que autoriza operaciones militares contra cárteles

Redacción

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó en secreto un decreto que permite al Pentágono utilizar a las fuerzas armadas para actuar directamente contra cárteles de droga extranjeros, a los que su administración clasifica como organizaciones terroristas, reveló este viernes The New York Times.

La orden presidencial abre la puerta a operaciones militares en altamar y en territorio extranjero, un cambio drástico respecto a la política previa, que reservaba este tipo de acciones a autoridades civiles y de procuración de justicia.

Aunque el documento no menciona a México, varios de los grupos señalados por Washington —entre ellos el Cártel de Sinaloa— tienen su base de operaciones en ese país, lo que ha encendido las alarmas sobre una posible intervención sin autorización previa.

De acuerdo con expertos citados por el diario estadounidense, una acción militar en otro país sin su consentimiento violaría el derecho internacional y podría tensar gravemente las relaciones bilaterales. Además, cualquier ataque que cause la muerte de civiles podría considerarse un asesinato fuera del contexto de un conflicto armado.

Respuesta de México

Cuestionada sobre el tema, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, descartó de manera tajante un riesgo de invasión.

“Estados Unidos no va a venir a México con el Ejército. Cooperamos, colaboramos, pero no va a haber una invasión. Está descartado, absolutamente descartado”, afirmó en su conferencia matutina del 8 de agosto.

Sin embargo, The New York Times aseguró que funcionarios mexicanos fueron tomados por sorpresa por el contenido del decreto, aunque Sheinbaum dijo haber sido advertida con antelación de que “algo así venía”.

Actualmente, la cooperación en materia de seguridad entre ambos países incluye operativos conjuntos, intercambio de inteligencia y vigilancia fronteriza, así como vuelos no letales de drones desde el lado estadounidense. El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, ha destacado que esta colaboración ha contribuido a reducir cruces ilegales y decomisos de fentanilo.

El decreto, no obstante, plantea un nuevo escenario en el que las fuerzas armadas estadounidenses podrían actuar unilateralmente, lo que supondría un desafío sin precedentes para la relación bilateral.