Trump descarta que Ucrania pueda recuperar Crimea

Redacción

Washington.- Donald Trump, presidente de Estados Unidos, descartó que Ucrania pueda recuperar el territorio de Crimea como lo ha solicitado Volodimir Zelensky, líder de la nación europea.

“No se puede recuperar lo que (Barack) Obama cedió en Crimea (¡hace 12 años, sin disparar un solo tiro!). El presidente Zelensky de Ucrania puede poner fin a la guerra con Rusia casi de inmediato, si así lo quiere, o puede seguir combatiendo “, expuso Trump en un mensaje publicado en Truth Social.

De igual manera, el presidente estadounidense rechazó que Ucrania se una a la OTAN, como habría pedido el mandatario de esa nación.

Trump tiene previsto reunirse en Washington con el propio Zelensky, así como con otros líderes europeos.

Con información de AFP.