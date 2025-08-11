Trump declara emergencia en Washington D.C. y despliega Guardia Nacional

Redacción

El presidente Donald Trump declaró este lunes una emergencia de seguridad pública en Washington, Distrito de Columbia, y ordenó el despliegue inmediato de elementos de la Guardia Nacional para “rescatar” la capital del “crimen, el salvajismo, la inmundicia y la escoria”.

Desde la Casa Blanca, acompañado por miembros clave de su gabinete —entre ellos la secretaria de Justicia Pam Bondi, los secretarios de Defensa Pete Hegseth y del Interior Doug Burgum, así como el director del FBI Kash Patel y el jefe de la DEA Terance Cole—, Trump anunció el inicio de una “acción histórica” para “liberar y embellecer” la ciudad.

“Algo está fuera de control, pero lo controlaremos rápidamente, como hicimos en la frontera sur. Hoy es el Día de la Liberación en Washington D.C.”, proclamó el mandatario ante una abarrotada sala de prensa.

Trump criticó la situación actual de la capital, afirmando que la tasa de criminalidad supera a la de ciudades como Bogotá o Ciudad de México. “El número de robos de autos se ha duplicado en cinco años y los robos de vehículos se han triplicado. Los asesinatos en 2023 alcanzaron probablemente la tasa más alta de la historia”, aseguró.

Sin embargo, estadísticas oficiales de la Policía Metropolitana contradicen esas afirmaciones: entre 2024 y 2025, los robos a mano armada disminuyeron 20%, los robos en general 29%, los crímenes violentos 29% y los delitos contra la propiedad 5%.

La alcaldesa demócrata Muriel Bowser rechazó las motivaciones del presidente y aseguró a la cadena MSNBC que “si la prioridad es mostrar fuerza en una ciudad estadounidense, sabemos que puede hacerlo aquí. Pero no será porque haya un aumento de la delincuencia”.

El secretario de Defensa Pete Hegseth confirmó que 800 guardias nacionales ya están siendo desplegados y que podrían sumarse más unidades especializadas si es necesario. “Los verán inundar las calles de Washington la próxima semana. Son fuertes, resistentes y apoyarán a sus aliados en las fuerzas del orden”, explicó.

Trump invocó la sección 740 de la Ley de Autonomía del Distrito de Columbia (Home Rule Act), que le permite asumir control federal directo de la Policía Metropolitana en casos específicos. Como parte de esta medida, nombró a Terance Cole, director interino de la DEA, como comisionado interino de la policía.

Además del operativo de seguridad, el mandatario adelantó que tomará acciones contra campamentos de personas sin hogar y aplicará mano dura contra “delincuentes juveniles que aterrorizan a la capital”. También prometió limpiar “la basura, los grafitis, la mugre y la suciedad” para dejar “reluciente” a la ciudad.

Trump dejó claro que esta intervención en Washington D.C. será el inicio de una campaña nacional para “retomar el control” de otras ciudades gobernadas por demócratas, como Chicago y Los Ángeles, donde recientemente se han registrado protestas masivas.

La medida se suma a un contexto de fuerte polarización política y debate sobre la seguridad en las principales urbes de Estados Unidos.