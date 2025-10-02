Trump declara “conflicto armado” con cárteles de la droga en EE.UU.

Redacción

Washington.- El presidente Donald Trump notificó al Congreso que Estados Unidos se encuentra en un “conflicto armado” con cárteles de la droga, considerados por su administración como organizaciones terroristas, reportó The New York Times.

Según el aviso enviado a diversos comités legislativos, la decisión otorga al mandatario poderes extraordinarios en situaciones de guerra, de acuerdo con especialistas legales. La notificación se basa en una ley que obliga al Ejecutivo a informar al Congreso sobre cualquier hostilidad que involucre a las fuerzas armadas estadounidenses.

El documento señala que los cárteles involucrados en el tráfico de drogas son “grupos armados no estatales” cuyas acciones “constituyen un ataque armado contra Estados Unidos” y hace uso del término de derecho internacional “conflicto armado no internacional”, que se aplica a enfrentamientos con actores no estatales.

“Con base en los efectos acumulativos de estos actos hostiles contra los ciudadanos e intereses de los Estados Unidos y naciones extranjeras amigas, el Presidente determinó que Estados Unidos está en un conflicto armado no internacional con estas organizaciones terroristas designadas”, indica el aviso.