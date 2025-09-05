Trump cambia nombre del Pentágono a “Departamento de Guerra”

Redacción

El Presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para que el histórico Pentágono recupere el nombre de “Departamento de Guerra”, con el argumento de que proyecta un mensaje de fortaleza y victoria.

“Creo que envía un mensaje de victoria, realmente un mensaje de fortaleza”, declaró Trump al estampar su firma en el documento. “Esto es algo en lo que hemos pensado mucho. Hemos estado hablando de ello durante meses”.

La decisión implica también un relevo nominal en el gabinete. Pete Hegseth, quien fungía como secretario de Defensa, será reconocido a partir de ahora como Secretario de Guerra.

El funcionario justificó la medida al señalar que el cambio busca recuperar el espíritu combativo de la institución. “Desde que Estados Unidos quitó el nombre en 1947, no hemos ganado una guerra importante desde entonces”, dijo.

Según Hegseth, la nueva denominación marcará un rumbo distinto. “Queremos restaurar el espíritu guerrero y luchar con decisión, no en guerras interminables”, subrayó.

El Departamento de Guerra —con sede en el edificio del Pentágono, en las afueras de Washington— cuenta con más de tres millones de empleados, entre personal militar y civil, y coordina las Fuerzas Armadas estadounidenses, consideradas las más poderosas del mundo.