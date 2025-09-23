Trump arremete contra la ONU y la migración en discurso ante la Asamblea General

Redacción

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó duras críticas contra la Organización de las Naciones Unidas (ONU) durante su participación en la Asamblea General, al acusar al organismo de “financiar la migración ilegal” y responsabilizarlo de la crisis fronteriza.

“La ONU no resuelve problemas, sino que genera problemas. Apoya a personas que llegan ilegalmente a Estados Unidos y que luego nosotros tenemos que expulsar”, afirmó. Según Trump, en 2024 el organismo destinó 372 millones de dólares para dar asistencia económica a 624 mil migrantes en su trayecto hacia territorio estadounidense.

El mandatario sostuvo que gracias a sus políticas, la migración irregular hacia Estados Unidos “se desplomó” y que los ciudadanos “viven tranquilos”, al acusar a los migrantes de “violar y atacar” a estadounidenses. También advirtió que la migración masiva “será la muerte de Europa” y llamó a poner fin a las “fronteras de puertas abiertas”.

En su discurso, Trump defendió la ofensiva contra el narcotráfico en el Caribe, al señalar que “hemos detenido las drogas que llegan por mar”, y justificó la designación de los cárteles como organizaciones terroristas.

Sobre el cambio climático, minimizó el tema al tachar la huella de carbono de “pamplinas” y elogió el uso del “limpio y bellísimo carbono”, recordando con orgullo su salida del Acuerdo de París, al que calificó de “falso”.

El presidente también defendió su política comercial y los aranceles aplicados a distintas naciones. “Muchos países se han aprovechado de Estados Unidos durante mucho tiempo, pero ya no, como habrán visto. Cientos de miles de millones de dólares están llegando a Estados Unidos”, dijo.

Trump reveló que sostuvo un primer encuentro con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y adelantó que volverán a reunirse la próxima semana. “Parece un caballero muy amable, me cayó bien y le caí bien. Yo solo tengo negocios con quien me cae bien”, comentó, aunque advirtió que “Brasil va mal. Y solo les irá bien si cooperan con nosotros”.

El discurso cerró con un llamado a defender fronteras, tradiciones y fuentes de energía convencionales. “Construyamos un planeta brillante, hermoso, más rico que nunca. Hagamos de nuestros países lugares más seguros, hermosos”, concluyó.