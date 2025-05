Trump arremete contra Bruce Springsteen: “imbécil prepotente”

Redacción

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó “imbécil prepotente” al músico Bruce Springsteen en un mensaje publicado este viernes en su red social Truth Social, luego de que el artista calificara a su Gobierno de “corrupto, incompetente y traidor” durante un concierto en el Reino Unido.

“Veo que el sobrevalorado Bruce Springsteen va a un país extranjero a hablar mal del presidente de Estados Unidos”, escribió Trump en un extenso mensaje con tono amenazante. “Nunca me gustó su música ni su política de izquierda radical y, lo que es más importante, no es un tipo con talento”, añadió.

El ataque del republicano se produjo días después de que Springsteen, conocido como “El jefe”, lanzara duras críticas contra Trump en el inicio del tramo europeo de su gira Land of hope and dreams, en el recinto Co-op Live de Manchester. “Mi hogar, el Estados Unidos que amo… está actualmente en manos de una Administración corrupta, incompetente y traidora”, expresó el cantante desde el escenario.

Springsteen acusó al Ejecutivo liderado por Trump de coartar la libertad de expresión, perjudicar a la clase trabajadora, deportar personas sin debido proceso y revertir leyes clave de derechos civiles. También lo señaló por “abandonar a los niños más pobres del mundo” y “ponerse del lado de dictadores”.

En su publicación, Trump retomó el apoyo del artista al presidente Joe Biden, a quien calificó como “idiota mentalmente incompetente y nuestro PEOR presidente de la historia”. También insinuó que Springsteen actuó de manera deliberada al atacar a su administración: “Es tonto como una piedra y no pudo ver lo que estaba pasando, ¿o sí?”.

El mensaje concluyó con una amenaza velada: “Este rockero reseco (¡tiene la piel atrofiada!) debería MANTENER LA BOCA CERRADA hasta que regrese al país. ¡Entonces veremos qué le pasa!”.

Springsteen ha sido crítico de Trump desde su primera candidatura presidencial en 2016, cuando exigió que dejara de usar “Born in the U.S.A.” en sus eventos. En 2017, durante el primer mandato del exmandatario, lanzó la canción That’s what makes us great, dedicada expresamente a Trump, a quien llamó “timador”.