Trump anuncia sorteo del Mundial 2026 en Washington

Redacción

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que el sorteo de la fase de grupos de la Copa Mundial de Futbol de 2026 se celebrará el próximo 5 de diciembre en el Centro Kennedy de Washington, uno de los recintos culturales más emblemáticos de la capital.

El anuncio lo hizo desde el Despacho Oval, acompañado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y miembros de su gabinete como el vicepresidente JD Vance y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

“Es un gran honor traer este evento mundial y a este increíble grupo de personas y a estos increíbles atletas, los mejores atletas del mundo, al centro cultural de la capital de nuestra nación”, expresó Trump al detallar la sede del sorteo.

El mandatario recordó que la Copa de 2026 se jugará entre el 11 de junio y el 19 de julio en 16 ciudades de Estados Unidos, México y Canadá, con la participación de 48 selecciones, 16 más que en torneos anteriores.

Antes del anuncio, Trump recorrió el Centro Kennedy para supervisar los trabajos de reacondicionamiento que impulsa su gobierno, y destacó que el recinto ofrecerá un arranque a la altura de lo que describió como “el conjunto de eventos más grande y complejo en la historia del deporte”.

“El Mundial es algo muy grande, como organizar varios Super Bowl en poco tiempo”, dijo el presidente, al subrayar la magnitud de la competencia.

Durante la ceremonia, Infantino entregó a Trump el trofeo de la Copa del Mundo, recordándole que es una distinción que “sólo suelen tocar los ganadores”, como el propio mandatario y el argentino Leo Messi, último campeón mundial.