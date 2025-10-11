Trump anuncia arancel del 100% a productos chinos

Redacción

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que a partir del 1 de noviembre se aplicará un arancel adicional del 100 por ciento a todas las importaciones provenientes de China, además de implementar controles a la exportación de software crítico fabricado en territorio estadounidense. La medida generó un desplome inmediato en los mercados financieros internacionales.

“A partir del 1º de noviembre (o antes, según las acciones de China) Estados Unidos impondrá un arancel de 100 por ciento sobre los productos chinos, además de controles a la exportación de software crítico”, escribió Trump en su plataforma Truth Social, como respuesta a las recientes restricciones de Pekín sobre minerales de tierras raras, esenciales para tecnología avanzada y manufacturas.

La medida de China, que amplió la lista de control de tierras raras con cinco nuevos elementos y mayores restricciones sobre semiconductores y piezas de tecnología de refinado, afecta un sector del que depende más del 90 por ciento de la producción mundial de estos minerales. Los materiales son clave en la fabricación de teléfonos inteligentes, vehículos eléctricos, motores de aviación y radares militares.

Trump calificó la postura de China como “hostil” y advirtió que su país podría cancelar la reunión prevista con el presidente Xi Jinping en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) a fines de octubre.

El anuncio provocó fuertes reacciones en los mercados. El Dow Jones cayó 1.88 por ciento, el Nasdaq 3.56 por ciento y el S&P 500 2.71 por ciento. Los precios del petróleo también retrocedieron: el WTI perdió 2.61 dólares, cerrando en 58.90 dólares por barril; el Brent cayó a 62.73 dólares y la mezcla mexicana se ubicó en 56.28 dólares. Paralelamente, el oro superó los 4 mil dólares la onza mientras los inversores se refugiaban en bonos del Tesoro estadounidense.