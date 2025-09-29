Trump anuncia arancel del 100% a películas extranjeras

Redacción

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un arancel del 100% a películas producidas fuera del país, en un mensaje difundido a través de su red social Truth Social, medida que ha generado un fuerte impacto en la industria cinematográfica.

“Nuestro negocio cinematográfico ha sido robado de los Estados Unidos de América por otros países, como quitarle un caramelo a un bebé”, afirmó el mandatario, argumentando que la producción global de cine se ha desplazado hacia naciones con incentivos fiscales, lo que ha afectado especialmente a California, cuyo gobernador calificó de “incompetente”. Según Trump, la tarifa busca revertir un problema “largo y sin final”.

El anuncio ha generado dudas sobre su viabilidad legal. La CNN señaló que el mandatario no precisó cuándo ni cómo podría entrar en vigor el impuesto, que carece actualmente de mecanismos legales para su implementación. Un directivo de la industria comentó: “A primera vista, es impactante y representaría un virtual paro total de la producción. Pero en realidad, no tiene jurisdicción para hacerlo y es demasiado complejo de aplicar”.