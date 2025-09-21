Trump agita ola conservadora y elogia a Kirk como un “mártir”

Glendale, Arizona.- El presidente Donald Trump rindió un emotivo homenaje al fallecido activista conservador Charlie Kirk en un evento multitudinario el domingo, calificándolo de “gran héroe estadounidense” y “mártir de la libertad”.

Trump, quien ha culpado a la “izquierda radical” por el asesinato de Kirk, prometió que su legado perdurará en la historia. “Sé que hablo por todos hoy cuando digo que ninguno de nosotros olvidará jamás a Charlie”, declaró.

La viuda del activista, Erika Kirk, quien asumirá el liderazgo de la organización Turning Point de su esposo, expresó su perdón al hombre acusado de su asesinato. “Mi esposo, Charlie, quería salvar a jóvenes como el que le quitó la vida”, dijo en su discurso.

El asesinato de Kirk, de 31 años, ha desatado un debate nacional sobre la violencia política y la libertad de expresión, con el gobierno de Trump enfrentando críticas por lo que algunos ven como un intento de silenciar a sus oponentes. Los oradores en el evento llamaron a los conservadores a redoblar esfuerzos para honrar el legado del activista.

El acto, celebrado en el State Farm Stadium, atrajo a decenas de miles de personas, incluyendo al vicepresidente JD Vance y otros altos funcionarios.

Con información de AP.