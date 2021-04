Truenan maestros de telebachillerato en Aguascalientes luego de 3 meses sin pago

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Maestros de telebachillerato de la entidad tronaron en contra de las autoridades estatales y federales a falta de tres meses sin pago.

Los docentes exigen al titular del Instituto de Educación del estado, (IEA), Ulises Reyes les de la cara, tras criticar que al anterior titular Raúl Silva Perezchica le haya importado más su carrera política que solucionar los problemas de los docentes, hace unas semanas el segundo solicitó licencia para buscar una diputación local bajo las siglas del PAN.

Mediante sus redes sociales, maestros del sistema externaron lo siguiente:

Exigimos que el maestro Ulises nos dé una explicación sobre la situación en telebachillerato, ya que el maestro Perezchica le importo más su candidatura por el distrito V, ( y gastarse nuestro dinero) que arreglar todas las situaciones en el IEA.

Los invitamos a que trabajen sin recibir sueldo, durante tres meses.

Piensan que no tenemos familia, que no tenemos gastos, que no comemos.

Es nuestro dinero y lo hemos trabajado desde el inicio de semestre.

Siguiendo todas las exigencias que piden en la coordinación.

Tenemos miedo de perder nuestro trabajo, y no tener nada seguro porque se la pasan amenazando, aunque la mayoría de nosotros tenemos mas de 5 años de servicio y no se ve nada claro, ni se verá, que tristeza que haya gente tan incompetente al frente de la educación en Aguascalientes.

Nadie nos da una respuesta todas las personas que trabajan en la coordinación son unos ineptos y nos tratan muy mal a todos los maestros, empezando por el académico el Prof. Jesús Lozano, un maestro jubilado que no tiene ni idea de cómo tratar al personal, por que es bien sabido que es un misogino de primera y trata mal a todas las Maestras y personal a su cargo; un prepotente normalista que no sirve para nada, da vergüenza que no sepa ni siquiera lo que es una planeación.

Nos tiene trabajando con libros y con documentos de módulos que no coinciden en nada, y aún así se requiere que se les aplique a los alumnos, con contenidos incongruentes.

Exigimos su renuncia inmediata pseudo PROF. JESÚS LOZANO.

El director Avendaño que ni siquiera ha tenido la decencia de presentarse con los docentes, y mucho menos darnos respuesta de nuestro pago.

Y el que crea que FUNTTBC Aguascalinetes sirve para algo, están muy equivocados, les estan viendo la cara pagando abogados mensualemente, por si no sabían un juicio se paga al final y no se trata de estar estafando a la Mtros. que se afiliaron, si no de ver los beneficios para todos.

Los compañeros de base estan con nostros, ánimo compañeros, la victoria será nuestra.

Se nos obliga a ir dos días a la semana, para simular que hay educación en plena pandemia, basta de simular. ¿Qué no saben que hay métodos de educación a distancia?No nos obliguen a trabajar más así.

Atte.

TBC Unidos……”