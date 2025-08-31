Truenan animalistas contra organizadores de encierro por muerte de perrita

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Una veintena de activistas de derechos de mascotas protestaron en Expoplaza para manifestarse en contra del encierro celebrado el sábado último y donde un toro embistió a una perrita, causándole la muerte; cuestionando de paso el silencio de instancias oficiales como la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proespa)

En entrevista Priscila González, dirigente de la asociación Ángeles con Patitas Aguascalientes, adelantó que se interpondrán acciones legales en contra de organizadores del acto; además de exigir la cancelación de futuros actos similares.

“Que se hagan cargo de la situación. Pedimos que se sancione a la empresa organizadora y lamentamos que el hecho lo hayan visto niños. ¿Eso es lo que se promueven? ¿El maltrato animal? Estamos mal. Ni siquiera Proespa se ha acercado para revisar la situación”, puntualizó.

– ¿Qué debe pasar con este tipo de actividades?

– Se tienen que quitar.

Durante el encierro realizado el sábado último, organizado por la Secretaría de Turismo del Estado en referencia a la Pamplonada de España, una perrita que se introdujo al corredor instalado con vallas, fue herida por uno de los toros; perdiendo la vida momentos después.

Las y los animalistas se manifestaron este domingo en el monumento al Encierro, frente a la Plaza Monumental de Toros. Posteriormente colocaron velas encendidas en el sitio en que la can perdió la vida y donde hasta ayer domingo aún permanecían manchas de sangre.

Aunque se desconoce el nombre de la perrita y sus posibles propietarios, activistas anunciaron que le darán el nombre de Nube y que también pedirán acciones legales contra eventuales dueños por no cuidar a su mascota.

Priscila González hizo hincapié en que Nube sí falleció, además de que hubo un segundo perrito estuvo en los alrededores del corredor del encierro, aunque no resultó herido.

“Se supone que había mucha seguridad. ¡Imaginen si hubiera sido un niño! Tiene que haber medidas de seguridad, pero continuamos con el maltrato animal en cualquier nivel”, remarcó.