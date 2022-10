Truena regidor contra críticos a fallas de agua en Municipio Aguascalientes 

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- El regidor del municipio de Aguascalientes, Luis Salazar, tronó en contra de aquellos que critican los trabajos y los resultados que se han tenido en la capital respecto al abastecimiento del agua en las colonias.

Cuestionado sobre la manifestación de los vecinos del Fraccionamiento Pirules, quienes cerraron la circulación de Avenida Aguascalientes durante el día, el presidente de la Comisión de Agua Potable dentro del Cabildo llamó a los críticos a ayudar a abastecer de agua a las zonas con esta problemática.

“Andan opinando que no hay agua. Hay agua, el problema no es el agua, el problema es que las líneas de conducción tardan en el llenado, ese es el problema, pero mucha gente y partidos políticos dicen. ¿Por qué mejor no vienen a ayudar? En vez de estar criticando, yo los invito a ayudar”

Recordó que para atender las demandas de los vecinos en Pirules, tanto él como el presidente municipal estuvieron cargando botes de agua hasta los domicilios, por lo que invitó a los críticos a hacer lo mismo.

“En vez de estar criticando, yo les hago un llamado a que vengan a ayudar. Luego el que no sabe se hace como que no ve y nomás les gusta hacer leña del árbol caído; el tema es que se cambió la bomba y se tardó”. “Se los digo a todos, no critiquen, vengan, ayuden a subir botes de agua, los cuatro pisos. Yo nada más vi al presidente, a su equipo y a los vecinos acarreando agua”, dijo.

Finalmente, indicó que si bien es responsabilidad de la consecionaria Veolia y del municipio atender la problemática del agua, argumentó que el acarreo del líquido puede ser necesario en una situación especial, como el cambio de bombas o fallas en el equipo.