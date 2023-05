Truena Rebeca de Alba porque le pregunta por demanda de Ricky Martin

Redacción

Ciudad de México.-Ricky Martin se encuentra actualmente enfrentando un proceso legal iniciado por su sobrino, Dennis Yadiel Sánchez Martin, quien lo acusa de abuso sexual. En respuesta a esta demanda, el reconocido cantante ha presentado sus propias acusaciones de extorsión, persecución maliciosa, abuso del derecho y daños y perjuicios.

Rebecca de Alba fue abordada por varios medios de comunicación que la cuestionaron sobre dicha demanda, aunque la conductora mostró una gran molestia ante las preguntas de los reporteros y respondió de manera contundente, dejando en claro que no es la portavoz de ningún artista y no estaba dispuesta a abordar el tema.

La historia de amor de Ricky Martin y Rebecca de Alba (Especial).

Rebecca de Alba explota con la prensa

Rebecca de Alba, en relación a la demanda interpuesta por el sobrino de Ricky Martin, ha solicitado enfáticamente que no se le hagan más preguntas sobre ese tema. Desea evitar cualquier discusión o comentario adicional y prefiere centrarse en otros aspectos de su vida y carrera.

“Les voy a decir la verdad, yo no soy vocera de ningún artista ni soy vocera de ningún programa. Yo soy Rebecca de Alba, que me apasiona la conducción, que yo decido en qué proyectos estar, cuando me preguntan de otras personas porque creen que son cercanas a mí o son personas que no conozco tanto, no soy vocera de ningún canal ni de estos artistas”, comentó la famosa presentadora.

¡Rebecca de Alba ya no quiere que le pregunten por Ricky Martin! ???????? #VLA #ConAlegríaYo >>

— Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) May 17, 2023

Asistirá al concierto de Luis Miguel

La conductora Rebecca de Alba hizo declaraciones sobre el éxito que ha generado el regreso de Luis Miguel a los escenarios y confirmó que planea asistir a uno de los conciertos que el cantante ofrecerá en México.

“Ya me invitaron, no tengo que buscar nada, a mí me han invitado y siempre voy porque es la voz… es El Sol de México, y tiene una voz cada vez, creo yo, en la gira pasada que fui a dos conciertos, espectacular”, confesó.

Durante su reciente encuentro con la prensa, Rebecca de Alba afirmó que Luis Miguel es un hombre “refinado y elegante” y además negó tener conocimiento de las declaraciones recientes de Aracely Arámbula sobre el cantante, quien recientemente mandó una indirecta al intérprete de ‘La Bikina’ al llamarlo “el rey cucaracho”.

Con información de Milenio