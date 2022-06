Truena IP contra el IMSS por apagones

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La iniciativa privada local tronó en contra de la negligencia que impera en el Instituto Mexicano del Seguro Social que derivó en el apagón en la clínica 1 el pasado lunes.

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan Manuel Ávila, fustigó que situaciones de este tipo no pueden dejarse pasar por alto al ir en detrimento de los derechohabientes y patrones que cubren sus aportaciones para mantener a la institución y tener un buen servicio.

Criticó los constantes recortes del gobierno federal y la falta de mantenimiento a la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad que pueden traer consecuencias graves, al considerar que con la salud no debe jugarse.

“No puedes tener máquinas funcionando si no hay mantenimiento, pero por otro lado si no hay presupuesto cómo se lo das, sin embargo a todas luces hay una negligencia”, concluyó.