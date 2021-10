Truena Gutiérrez contra proceso del PAN: “La unidad, es una falacia de Poncho Jurado”

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La diputada del PAN, Nancy Gutiérrez Ruvalcaba, cuestionó el proceso interno por la dirigencia estatal del blanquiazul, caracterizado por la baja de Alfonso Jurado, quien de manera inopinada declinó a favor de Javier Luévano para encabezar el comité local.

“Es triste y lamentable que (Jurado) nunca haya dado la cara al equipo que lo estuvimos apoyando. Y pues ¿cuál unidad? Es una mentira, una total falacia, unidad de él con ellos. Pero no hay unidad”, puntualizó en entrevista grupal.

En el proceso interno por la renovación del PAN, los candidatos sobre la mesa de inicio fueron Javier Luévano, apoyado por el grupo de la diputada Teresa Jiménez, y Alfonso Jurado, ex regidor por Jesús María. Pero el fin de semana, éste último declinó a las aspiraciones de Luévano, causando molestia entre el grupo que le había apoyado.

Gutiérrez Ruvalcaba reiteró que en lo personal fue una decepción la postura asumida por el ex regidor. “Es triste porque yo lo tenía en otro concepto”, resumió.

– ¿Qué le habrán ofrecido?

– Ahora sí que, si no contesta mensajes, ni dio las gracias, ni dijo adiós, desconocemos totalmente cuál sea su ofrecimiento.

– ¿Esto hace más fuerte al grupo de Teresa Jiménez?

– La política cambia, es sólo una persona la que se va. No puedo decir que se va un grupo, pero no hay unidad y vamos a ver qué pasa.

– ¿Usted seguirá en la bancada?

– Yo soy panista desde hace 20 años y nunca dejaré de serlo. Soy una panista de principios y voy a seguir trabajando por lo que escogió la ciudadanía, con iniciativas de fondo. No me gusta entrar en la grilla, pero no se puede trabajar si no se respetan acuerdos.

La renovación de la dirigencia estatal del PAN se tiene prevista para finales de año.