Truena Escobedo por rechazo del Congreso a declarar mascotas como seres sintientes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Cuauhtémoc Escobedo Tejada, diputado local del PRD, cuestionó que el Congreso del Estado haya rechazado su iniciativa para elevar a rango constitucional que mascotas sean catalogados como seres sintientes; manifestando que no iba en perjuicio de espectáculos taurinos o de peleas de gallos.

“Fue lamentable que hayan rechazado este tema que es de última generación y un paso gigante que se podría haber dado en términos de bienestar animal, ya que haber declarado constitucional que los animales de compañía sean declarados seres sintientes permitiría hacer una legislación posterior con su cuidado”, expresó.

– ¿No pudo ser por el temor de que se prohíban las corridas de toros y los gallos?

– No iba tendiente a eso. En la exposición de motivos lo aclaramos bien, tenía que ver con animales de compañía y se exentaba los animales que requieren permisos por la Profepa, con el ámbito federal y en situaciones que algunos enmarcan en tradiciones.

Por lo pronto, Escobedo Tejada adelantó que volvería a presentar el documento para mediados del siguiente año ante la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que fue donde se le rechazó y donde, dijo, ni siquiera se le mencionaron las razones.

“Dejaré pasar el tiempo de seis meses, que por ley se requiere, para volverla a presentar. Yo no voy a quitar el dedo del renglón. Me parece que es un paso que se debe dar en la legislación de Aguascalientes y en su haber lo hallarán los integrantes de la comisión de Gobernación”, agregó el diputado del PRD.

– ¿Te dijeron en la comisión por qué la desecharon?

– No, ni siquiera tuve comunicación. No era legalmente necesario, pero en el quehacer legislativo es una cortesía política avisarle al promovente cómo va el proceso y en caso que se encamine a no ser aprobada, decir las razones.