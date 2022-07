Truena Escobedo contra gestión de Ambriz: “No hay rumbo en Pabellón”

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El diputado del PRD, Cuauhtémoc Escobedo Tejada, lamentó las controversias en que se ha involucrado la gestión del priista Humberto Ambriz Delgadillo como alcalde de Pabellón de Arteaga, relacionadas con eliminación de áreas y hasta denuncias por presunto acoso laboral.

“No hay visión, no hay rumbo, no hay orientación. Da a entender que no se tiene la dirección del municipio. Ya van más de nueve meses, debería de estarse escribiendo el primer informe de gobierno y la nota del municipio es un caso de acoso, lo cual es lamentable”, subrayó.

Entre las más recientes polémicas vinculadas con el municipio se encuentran la eliminación de la instancia de la mujer, aunado a las advertencias en cuanto a la contratación de un presunto acosador.

“Se estrenó la administración contratando un violentador de mujeres que en su tiempo fue un tema en Pabellón. Ahora con la eliminación de la instancia de la mujer, pone de manifiesto que no tienen la mínima sensibilidad de estos aspectos. No es una apreciación de diputados, es algo público”, añadió.

– ¿Hay algún detalle de los casos de acoso?

– No, pero este testimonio puede ser un detonador para investigar de lleno.

Escobedo Tejada fue antecesor de Ambriz Delgadillo en el puesto, encabezando la alcaldía pabellonense en dos periodos consecutivos, por lo cual aclaró que debido a esta situación había buscado no pronunciarse de manera directa.

“Me he mantenido en un margen muy respetuoso por reglas básicas del ejercicio de la política, pero hemos llegado a situaciones que son inocultables. El llamado es a dejarse ayudar. Él y todos los que podemos hacer equipo”, finalizó.