Truena Cardona contra “incapacidad” de superdelegado en proceso de vacunación

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Cuitláhuac Cardona Campos, diputado local por Morena, admitió un comienzo deficiente del proceso de vacunación en Aguascalientes hacia adultos mayores, explicando que las condiciones territoriales del estado no deberían generar mayor problemática, por lo cual cuestionó el desempeño mostrado por Aldo Ruiz Sánchez, delegado de Bienestar en el estado.

“Aquí en Aguascalientes no deberíamos tener problemas como en Chihuahua u otros estados amplios. Más bien es la incapacidad propia de nuestro superdelegado que no se pone las pilas y se mete en otras cosas, haciendo que no se cumpla con los propósitos que plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador”, subrayó en entrevista colectiva.

– ¿Se ha visto esa falta de trabajo?

– Al menos los señalamientos de la misma prensa. El día que inició la vacunación en el municipio de Cosío, solamente había 120 personas y tuvo que ir el Ejército a tocar en las casas para vacunar a más gente. Es la incapacidad del superdelegado, desafortunadamente.

El proceso de vacunación en la entidad inició el lunes último, arrancando en los municipios Cosío y Rincón de Romos, ubicados al norte de Aguascalientes.

Cardona Campos reiteró el llamado a tener un esfuerzo compartido en Aguascalientes, como dijo se ha dado desde el gobierno federal para dotar de un mayor número de dosis a la población vulnerable.