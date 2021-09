Truena Amézquita contra Corte: “Le vale un bledo la vida de los seres humanos”

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La diputada panista Paloma Amézquita Carreón cuestionó el fallo del Poder Judicial a favor de la despenalización del aborto en México, lo cual catalogó de representar un paso atrás.

“Estamos viendo un retroceso en lo que corresponde a los derechos. Parece que a la Suprema Corte le vale un bledo la vida de los seres humanos”, comentó la presidenta de la comisión de la Familia del Legislativo.

Después que la Suprema Corte anuló la criminalización del aborto para el estado de Coahuila y que se extenderá al resto del país, Amézquita Carreón señaló que deben generarse políticas públicas para evitar que mujeres en situación vulnerable opten por la interrupción del embarazo.

“Nunca he querido criminalizar a la mujer, mi trabajo no ha sido ese. Estuve ante dos embarazos de peligro y sé qué es esa situación, sé que existen abortos espontáneos y tampoco vamos por ello. Sino que no sea vea el aborto como un anticonceptivo más”, recalcó.

Sobre la situación de la llamada Ley Provida para proteger la vida desde la fecundación que fue aprobada por el Congreso local en febrero último, y donde la panista fue una de sus principales promotoras, ahora la legisladora descartó confirmar si el documento quedará sin validez.

“Desconozco cuál será la parte de la Suprema Corte. Tengo entendido que sólo en Coahuila, pero habrá que esperar”, insistió.