Triunfos de Steelers, Bills y Packers en Semana 1 de NFL

Redacción

Gol de campo de último segundo conectado por Matt Prater le brindó una cardiaca victoria de Bills de Buffalo sobre los Cuervos de Baltimores pòr 41-40, en la primera semana de la nueva temporada de la NFL.

Prater, con 19 temporadas en el futbol americano profesional, acertó el disparo en los segundos finales, coronando un espectacular regreso de los Bills que se recuperaron de una desventaja de 15 puntos en el último cuarto para alzarse con la victoria en el juego dominical nocturno.

En otros resultados, Aaron Rodgers debutó con el pie derecho en Pittsburgh, lanzando para 244 yardas y sumó cuatro pases de anotación para que los Acereros vencieron 34-32 a los Jets de Nueva York.

Por su parte, Empacadores de Green Bay se impusieron 27-13 a Leones de Detroit, en tanto que 49ers de San Francisco doblegaron 17-13 a los Halcones Marinos de Seattle.