Triunfará alianza PRI-PAN-PRD en elecciones de este año: Martínez

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La Alianza PRI-PAN-PRD va por el triunfo electoral no sólo en las dos gubernaturas que se renuevan este año en Coahuila y Estado de México, sino también por la Presidencia y la mayoría parlamentaria del 2024, afirmó el diputado federal blanquiazul, Paulo Martínez López, quien descartó cualquier resultado negativo pese a las encuestas en turno que son favorables a Morena.

“Sin lugar a dudas, este ha sido un ejercicio en el cual lleva mucho tiempo de diálogo, de acuerdos y de construcción, privilegiando sobretodo el interés del país”, aseveró el legislador panista en entrevista grupal.

– Se dice que el PRD ha pedido más espacios. ¿No empezó mal la alianza?

– No traigo información al detalle, pues no estoy en las mesas de negociaciones. Pero este es un ejercicio de diálogo, hay que ver cómo los tres partidos pueden estar integrados y no sólo para los tres, sino que está abierta a otros sectores que se puedan sumar.

La coalición tripartita ya participó en las elecciones de seis gubernaturas del año pasado, de las cuales sólo pudo ganar en Durango y Aguascalientes. Para las primeras encuestas en Estado de México, la alianza se ubicaría detrás de Morena. Sin embargo, Martínez López se mostró optimista por esta nueva unión.

– ¿La apuesta es ganar las dos gubernaturas este año?

– La apuesta es ganar las gubernaturas, la apuesta es ganar la Presidencia de la República, la Ciudad de México, así como la mayoría de las dos cámaras en el siguiente año.

– ¿Qué pasa si los resultados no son positivos para ustedes en las elecciones de este año?

– Yo creo que van a ser positivos. La gente se ha dado cuenta de cómo está la situación del país y seguro que en Coahuila y en Estado de México no quieren tener un gobierno regresivo.