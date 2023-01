Triunfan mexicanos en premios de Cine

Redacción

Una de las celebraciones más importantes para la industria del cine y la televisión se llevó a cabo este domingo 15 de enero la gala de los Critics Choice Awards en el Fairmont Century Plaza Hotel en Los Ángeles, California, recinto que lució repleto de algunas de las estrellas más destacadas de los proyectos que llegaron a la pantalla este 2022.

Sin embargo, algo que destacó en esta ocasión fue que dos mexicanos estuvieron presentes durante esta presentación Guillermo del Toro y Diego Luna. Sin duda su presencia fue aplaudida por miles de internautas que convirtieron sus nombres en tendencia rápidamente.



Cabe señalar que el cineasta mexicano Guillermo del Toro se llevó la categoría de ‘Mejor cinta animada’ en los Critics Choice Awards gracias a la cinta ‘Pinocho’, lo que suma su segundo premio esta semana. Con ello, el director de cine mexicano sigue con su cosecha de éxitos tras obtener hace unos días el Globo de Oro en la categoría de mejor animación.

En su discurso de agradecimiento, Del Toro reveló que antes de que saliera a la luz, su versión del niño madera que se convierte en ser humano fue rechazada por varios estudios y destacó que no se rindió a llevar a cabo esa película.

“Animar es darle vida a algo que no tiene. Es una película antigua y eterna que hicimos nueva; nos rechazaron todos los estudios y llevó más de 15 años. Empezamos en 2004 y aquí estamos. La animación es un gran camino para lograr grandes objetivos; no es solo para niños. Con paciencia haremos que se entienda”, mencionó.

Con este nuevo triunfo dedicado especialmente a México, el creador de ‘El Laberinto del Fauno’ se perfila como amplio candidato a levantarse de nuevo con un Oscar, en la entrega que se realizará el próximo mes de marzo.

Quien también se llevó la noche fue el actor Diego Luna, pues presentó el premio a ‘Mejor Director’ en los Critics Choice Awards 2023; no obstante, pese a ser premios de la industria estadounidense, el mexicano saludó al público en español.

“Buenas noches. Es un placer estar con ustedes, con todos sus gérmenes, se agradece”, comenzó el famoso. De esta manera Luna habló para una audiencia más amplia, la cual incluía a todos los hispanoamericanos.

Después de este breve mensaje en español del actor se dio a conocer el triunfo de Dan Kwan y Daniel Scheinert como mejores directores en esta edición por Everything, Everywhere All at Once, que fue galardonada como mejor película.

Con información de TvNotas