Triste que Marko Cortés de por perdidas la mayoría de elecciones en 2022: Sánchez

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Lamentable la postura del dirigente nacional del panismo Marko Cortés en darse por derrotado para la mayoría de las gubernaturas del siguiente año a excepción de la local, consideró Emanuelle Sánchez Nájera, diputado del PRD en el Congreso del Estado.

“Qué bien por Aguascalientes si vamos en una coalición con el PAN. Pero qué triste que tenga esa idea a nivel federal”, resaltó el legislador del Sol Azteca.

Cortés fue exhibido en días pasados con un audio filtrado, en donde el líder del panismo aceptaba por anticipado el descalabro del blanquiazul en cinco de seis gubernaturas, a excepción de Aguascalientes.

Sánchez Nájera abundó que pese a ello la posibilidad de una alianza electoral del PRD con PAN y PRI para los comicios del siguiente año, donde se renovará el Poder Ejecutivo, aún se sigue estudiando.

“De entrada es el saque, que vayamos los tres partidos. Aún no se conoce si en todas las entidades federativas o si será casuístico, pero la coalición está sobre la mesa”, agregó el perredista.

Sobre las versiones en torno a una eventual renuncia del senador del PAN, Antonio Martín del Campo, en caso de no verse favorecido con la candidatura por la gubernatura, Sánchez descartó tener conocimiento de ello. “La verdad he tenido reuniones con él y no me ha expresado la posibilidad de que se quiera salir de su partido. Me parece que son juegos de la política”, dijo.