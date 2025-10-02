Trionda será el balón oficial del Mundial 2026

Redacción

Ciudad de México.-La cuenta regresiva rumbo a la Copa Mundial 2026 alcanzó un nuevo hito con la revelación del balón oficial de la competencia. Este esférico, bautizado como Trionda, será protagonista de la primera edición que se disputará en tres países distintos: Canadá, México y Estados Unidos.

Su diseño no solo refleja el espíritu de unidad entre las naciones anfitrionas, sino que también incorpora elementos innovadores que lo convierten en una pieza única. Con figuras geométricas que forman triángulos y detalles que evocan símbolos de cada país, el balón pretende convertirse en un emblema del torneo más grande en la historia del futbol.

UN DISEÑO INSPIRADO EN LA UNIÓN DE TRES PAÍSES

El esférico presenta un patrón en tonos rojo, verde y azul, colores que rinden homenaje a los tres anfitriones de la Copa del Mundo. Cada panel está adornado con iconografía representativa: hojas de arce de Canadá, un águila de México y estrellas de Estados Unidos. Además, los destellos dorados hacen referencia al máximo trofeo del futbol, resaltando la importancia del escenario en el que se utilizará.

La estructura del Trionda está compuesta por cuatro paneles que generan una superficie más estable, diseñada para mejorar el vuelo y la precisión en los disparos. Estos paneles se conectan de manera fluida para representar las ondas a las que hace alusión su nombre y formar un triángulo central que simboliza la histórica unión entre las tres sedes.

Con información de Adrenalina