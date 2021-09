Trienio de AMLO lleno de promesas incumplidas: IP

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Trienio del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha caracterizado por estar lleno de promesas incumplidas, criticó el ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial y actual encargado de Desarrollo de emprendedores (Desem), Pedro Gutiérrez Romo.

En el marco del tercer informe del mandatario, expuso que ninguna de las promesas torales que prometiera el actual mandatario en campaña se ha cumplido, llámese seguridad, economía, empleo y cuestionando la destrucción que ha hecho de varias instituciones que le daban vida a la sociedad mexicana y sobre todo en estos momentos de pandemia el abandono al sector salud.

“Vemos como otros países que han manejado con mayor efectividad el tema de la pandemia y aquí no se ha sido efectivo”, cuestionó.

Al final lamentó los encontronazos que ha tenido con los empresarios en un tema en el que es una persona cerrada que no escucha razones y tampoco tolera la crítica, concluyó.